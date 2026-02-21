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Фестиваль винокуров «Крейкий знак»

Арбат Hall, улица Новый Арбат, 21

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Завершение:

от 2800₽ до 3300₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

Гуляй широкую Масленицу на фестивале винокуров. Это мероприятие с гибридным форматом, совмещающим праздник проводов зимы и камерный фестиваль, где свои напитки представят самые известные частные со всей России. Вдохновляясь традициями русского винокурения, организаторы фестиваля «Крепкий знак» собирают в одном месте палитру из 1000+ вкусов, многие из которых удивят гостей и могут стать настоящим открытием. Более 50 экспонентов представят настойки, белые и выдержанные дистилляты, джины и многое другое. Попробовать все вкусы за один день невозможно, но никто и не призывает;) Ты всегда можешь попросить у винокуров пробник напитка на вдумчивую домашнюю дегустацию. Кроме напитков гостей ждет настоящий праздник в русских традициях: ярмарка деликатесов, золотая настойка на входе, медведи, русские красавицы, и масленичное меню от ресторана. На втором этаже ты сможешь проверить свои рецепторы в абсолютно легальном алкоказино и турнире по алкошашкам. Победителей ждут приятные подарки. В 18.00 на сцене начнут награждение винокуров, чьи напитки заняли призовые места в конкурсной программе «Крепкого знака». В цену входного билета входит: — Бокал в зависимости от категории билета — Безлимитная дегустация напитков — Участие в казино и шашках — Вода Цена билетов: С пластиковым бокалом — 2800 Со стеклянным бокалом — 3300

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