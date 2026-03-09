День, где каждый сможет посвятить время себе, наполниться энергией и гармонией, почувствовать себя настоящим и живым. Команда собрала специалистов, авторские программы и лучшие практики студии, чтобы ты смог найти что-то полезное и интересное для себя, независимо от опыта в практике йоги или медитации. Тебя ждёт полная перезагрузка на всех уровнях: телесном, эмоциональном, энергетическом. Программа: 11:00-12:00 Цигун — пробуждение энергии 12:15 — 13:15 Стретчинг + кино «Дьявол носит Прада» 13:30 — 14:30 Хатха йога + МАК-карты: нежность в движении 14:00 — 15:00 Пилатес — сильная значит красивая 14:30 — 15:30 Гонг-медитация — отпусти контроль 15:00 — 16:00 Оздоровительная йога + медитация — код женщины 15:30 — 16:30 Медитация любви к себе — почувствуй себя 17:00 — 18:00 Тантра — голос сердца В стоимость входят все практики (при покупке двух посещений вместо 1180 рублей — 1000 рублей). Приходите на одну практику или оставайтесь на весь день — как захочется