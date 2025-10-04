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Варгханалия — фестиваль варгеймов. Властелины стратегии и гении тактики, объединяйтесь и приходите играть. Warhammer, Malifaux, Battletech и другие варгеймы, масштабные и не очень террейны, кубики, покрас фигурок и сотни единомышленников. Ждут как прожённых игроков, так и воодушевлённых новичков.
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