Варгханалия — фестиваль варгеймов. Властелины стратегии и гении тактики, объединяйтесь и приходите играть. Warhammer, Malifaux, Battletech и другие варгеймы, масштабные и не очень террейны, кубики, покрас фигурок и сотни единомышленников. Ждут как прожённых игроков, так и воодушевлённых новичков.