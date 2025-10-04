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Фестиваль варгеймов «Варгханалия»

Никулинская улица, 2к1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1800₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали

Про событие

Варгханалия — фестиваль варгеймов. Властелины стратегии и гении тактики, объединяйтесь и приходите играть. Warhammer, Malifaux, Battletech и другие варгеймы, масштабные и не очень террейны, кубики, покрас фигурок и сотни единомышленников. Ждут как прожённых игроков, так и воодушевлённых новичков.

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