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Фестивали
Про событие
«Программа включит два направления: “Я создаю бизнес” и “Я работаю в высокотехе”. В рамках первого блока состоится традиционный конкурс технологических и наукоемких проектов. Прием заявок на участие в нем уже открыт и завершится 10 января», — рассказала Наталья Сергунина. Участники второго трека посоревнуются за возможность стажироваться в крупных отраслевых компаниях столицы. Для этого им нужно будет ответить на вопросы онлайн-тестирования, выполнить задания потенциальных работодателей и пройти собеседование. Всего планируют отобрать 50 стажеров. В рамках фестиваля организуют выступления экспертов, встречи начинающих предпринимателей с инвесторами и интеллектуальные игры. Тебя ждут звёздные ведущие и популярные исполнители, мотивационные спикеры и бизнес-эксперты, а ещё уникальные фотозоны, интерактивные арт-объекты и подведение итогов конкурсов. Поучаствовать в «Студфесте» могут российские и иностранные студенты вузов и колледжей, выпускники и молодые специалисты в возрасте от 14 до 35 лет. Предыдущее событие собрало 10 тысяч человек. Подать заявку на участие или зарегистрироваться как зритель можно на сайте фестиваля по ссылке выше.
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