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Фестиваль «Союз»

TAU, Рязанский проспект, 8Ас10

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Они возвращаются в сердце индустриального искусства — в пространство TAU, чтобы снова объединить десятки команд, сотни артистов и тысячи людей, чьё сердце бьётся в ритме электронной музыки. СОЮЗ — это не просто фестиваль. Это манифест независимой сцены. Это момент, когда свет, звук, бетон и тела сливаются в единое дыхание. Программа фестиваля — 18:00 - начало / запуск танцпола гиперион / начинают работу маркеты и фудкорт — 19:00-20:00 - fashion show главный танцпол — 20:00-23:00 - представление спонсоров и вручение подарков — 21:00 - запуск drum&bass танцпола — 23:00 - запуск главного танцпола / запуск танцпола ЦУП — 01:00-02:00 - церемония открытия фестиваля / digital show / performance show / световое шоу / video mapping (на всех танцполах перерыв) — 02:00-08:00 - выступление хедлайнеров фестиваля и старт всех танцполов — 8:00 - закрытие фестиваля.

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