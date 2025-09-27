Они возвращаются в сердце индустриального искусства — в пространство TAU, чтобы снова объединить десятки команд, сотни артистов и тысячи людей, чьё сердце бьётся в ритме электронной музыки. СОЮЗ — это не просто фестиваль. Это манифест независимой сцены. Это момент, когда свет, звук, бетон и тела сливаются в единое дыхание. Программа фестиваля — 18:00 - начало / запуск танцпола гиперион / начинают работу маркеты и фудкорт — 19:00-20:00 - fashion show главный танцпол — 20:00-23:00 - представление спонсоров и вручение подарков — 21:00 - запуск drum&bass танцпола — 23:00 - запуск главного танцпола / запуск танцпола ЦУП — 01:00-02:00 - церемония открытия фестиваля / digital show / performance show / световое шоу / video mapping (на всех танцполах перерыв) — 02:00-08:00 - выступление хедлайнеров фестиваля и старт всех танцполов — 8:00 - закрытие фестиваля.