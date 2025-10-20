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Фестиваль шампани. Акустический концерт

Eno Bistro, Новая улица, 100с5

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от 3500₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль шампани, посвящённый Global Champagne Day. C 17 по 24 октября гостям предлагают продегустировать шампань по бокалам, разделённую по категориям Blanc de Blancs, Blanc de Noirs и Rose, вне винной карты по специальным ценам при поддержке виноторговых компаний Wine Bank, Fort, A La Volee и Vinicom. В течение всего фестиваля гости смогут заказать закуски, которые идеально гармонируют с шампанью: тарталетка с бурбонской ванилью и чёрной икрой, гужеры с луковым бешамель или тако из корня сельдерея с балтийским угрём. 24 октября в 19:00 на сцену выйдет обаятельная и яркая исполнительница Юлия, MAR$HALL IS HOT. Её музыка — это смесь современной поп-музыки, трэпа и элементов ритм-энд-блюза, что делает её стиль узнаваемым и свежим. В этот вечер Юля выступит с акустическим концертом под аккомпанемент гитары и исполнит как каверы, так и песни собственного сочинения. Гости ресторана услышат песни Covacs, Amy Winehouse, Billie Eilish — и многих других мировых музыкантов. Бронь на сайте или по телефону.

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