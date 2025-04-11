11-й городской фестиваль психопросвещения в пространстве Благосферы. В программе: семинары, мастер-классы, групповая психотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, психологические тренинги. А ещё индивидуальные встречи с психологами, психиатрами и психотерапевтами, которые помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций. Будет много полезной информации, тёплое общение и розыгрыш призов :) На лекции и мастер-классы нужна предварительная регистрация. И подробную программу также можешь посмотреть, нажав на кнопку регистрации.