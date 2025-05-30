31 мая – лучшее время для наблюдения второго по яркости объекта ночного неба – Венеры. В этот день планета будет на максимальном удалении от Солнца. Исследуешь все тайны и загадки планетарной соседки, узнаешь правда ли на Венере возможна жизнь. Также изучишь в телескопы Марс, который сблизится с тонким серпом растущей Луны. На фестивале будешь наблюдать за небом, слушать лекции от известных научпоп спикеров и смотреть астрономические выставки. Тебя ждёт космический концерт в лесу на фоне 3000 снимков телескопа Хаббл, костёр в кругу единомышленников и вдохновение от близости Космоса. Бронь билетов с ночёвкой в стационарных глэмпинг шатрах на сайте astroglamp.ru