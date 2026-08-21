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ЖатваФест

Воронежская область, Воронеж, село Петровское, площадка ЖатваФест

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от 500₽ до 5500₽
Возраст 0+
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Фестивали

Про событие

Современный фольклорный фестиваль в Черноземье. Раскрой свой культурный код. Мультижанровая программа фестиваля планируется в новом качестве: 2 дня, в два раза больше всего. Тебя ждут приглашенные артисты со всей России: музыканты, театры, лекторы, а также интерактивные станции, театрализованные локации, любимая деревня сказок в новом формате, кемпинг, арт-обьекты, фуд-траки от лучших рестораторов Черноземья, танцы и многое другое. Для тебя выступят: Polnalyubvi, TMNV, Settlers, Oligarkh, Рубеж Веков и многие другие. На Жатве появится локация «Трын-Трава» — территория, где фольклор дал трещину и зажил собственной жизнью. Это пространство погружает в воспоминания и открывает дверь в альтернативную ветвь народной культуры — странную, знакомую и немного тревожную одновременно. Здесь яркие арт-объекты переплетаются со смысловой рефлексией, а привычные образы переосмысляются через современный взгляд, превращаясь в живой миф новой реальности. Больше информации об активностях, участниках и планах здесь: https://zhatva.live/#fest https://vk.com/zhatva36 https://t.me/zhatva_tg

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