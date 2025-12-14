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Фестиваль несерьёзного кино
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Фестивали
Про событие
Ещё больше разнообразных фильмов, от анимационных клипов до документалок. Ребята апгрейднулись и в этот раз отсматривать и отбирать фильмы им помогал исполнительный продюсер и руководитель кинонаправления НИИ Снегири Тимофей Царёнок. Вход — свободный донат.
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