Ещё больше разнообразных фильмов, от анимационных клипов до документалок. Ребята апгрейднулись и в этот раз отсматривать и отбирать фильмы им помогал исполнительный продюсер и руководитель кинонаправления НИИ Снегири Тимофей Царёнок. Вход — свободный донат.