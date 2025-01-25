Грандиозный фестиваль импровизационной музыки, посвященный пятилетию культового сообщества. Импровдом — сообщество музыкантов, созданное в 2020 году для развития импровизационной музыки в Москве. Музыканты отмечают своё пятилетие на сцене ГРАУНД Солянки — в пространстве, послужившем площадкой для их многих незабываемых концертов. 25 января 2025 года Импровдом вновь собирает вместе любимых экспериментаторов, изобретателей звуков, поклонников интуитивной музыки. Слушателей ждёт большой концерт из двух отделений и пяти уникальных составов. Концерт пройдёт совместно с видео-проектом режиссёра Ивана Анисимова: коллаж из забытых образов, случайные архивы, потерянные домашние видео и выброшенные фрагменты жизни обретут новую форму. Эти скромные находки из глубин интернета превратятся в хаотичное живое полотно, наполненное отблесками прошлого. Участники: Пётр Термен Сергей Храмцевич Хаджиме Коджиро Николай Рубанов Пётр Отоцкий Слава Бурлаков Ян Бедерман Александр Костарев Фёдор Амиров Алексей Чичилин Марал Якшиева Пётр Юдкин Сергей Шестаков Юрий Яремчук Агнес Пас Пётр Скворцов Даниэль Измайлов Алексей Борисов