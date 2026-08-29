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Фестиваль электрофолк музыки «Сумятица»

Тон 71, Бакунинская улица, 71

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Завершение:

от 2300₽ до 3700₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Однодневный московский фестиваль электрофолка с огромным жанровым разнообразием. Эмбиент, фолк-поп, фолк-рэп — новые имена и звёзды на одной сцене. В этот раз к музыке добавится живой иммерсивный театр, так что гости смогут поучаствовать в спектакле. А на традиционный мини-ярмарке фестиваля, помимо милейших вещей, тебя ждёт мастер-класс по росписи на ткани. Каждая «Сумятица» — это творческий эксперимент и пространство свободы. Здесь много танцуют, подпевают и обязательно водят самые дружные хороводы.

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