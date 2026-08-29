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Про событие
Однодневный московский фестиваль электрофолка с огромным жанровым разнообразием. Эмбиент, фолк-поп, фолк-рэп — новые имена и звёзды на одной сцене. В этот раз к музыке добавится живой иммерсивный театр, так что гости смогут поучаствовать в спектакле. А на традиционный мини-ярмарке фестиваля, помимо милейших вещей, тебя ждёт мастер-класс по росписи на ткани. Каждая «Сумятица» — это творческий эксперимент и пространство свободы. Здесь много танцуют, подпевают и обязательно водят самые дружные хороводы.
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