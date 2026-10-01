Grand Design Fest 2026 — фестиваль дизайна, интерьера и современной культуры пространства. В мебельном комплексе «Гранд» состоится ежегодный фестиваль индустрии дизайна Grand Design Fest 2026. В этом году событие впервые состоится в расширенном двухдневном формате и объединит производителей, поставщиков, дизайнеров, архитекторов и покупателей. Генеральный партнёр — Сucine LUBE, итальянский производитель кухонной мебели. Grand Design Fest создан для всех, кто работает с интерьером профессионально или создаёт пространство для себя. За два дня гости смогут познакомиться с новинками рынка, увидеть актуальные интерьерные решения, получить консультации специалистов, посетить лекции, мастер-классы и принять участие в специальных активностях фестиваля. А также для всех посетителей фестиваля 2 дня будут действовать закрытые уникальные условия на покупки. В программе — постоянная выставочная экспозиция с участием 20 интерьерных компаний, выступления экспертов, круглые столы, практические мастерские, консультации дизайнеров и юристов, розыгрыши подарков, фотозоны и бьюти-корнеры. 30 октября программа будет в большей степени ориентирована на профессиональное сообщество: дизайнеров, архитекторов, декораторов, производителей, поставщиков и представителей интерьерной индустрии. Одним из ключевых форматов дня станут «Быстрые свидания» — серия коротких встреч дизайнеров с производителями для знакомства, обмена контактами и обсуждения возможного сотрудничества. 31 октября фестиваль будет открыт для более широкой аудитории: покупателей, любителей дизайна и всех, кто интересуется интерьером, ремонтом и обустройством дома. Посетители смогут получить консультации дизайнеров и юристов, поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с брендами и найти идеи для своего пространства. Количество участников на мастер-классы и консультации ограничены, требуется предварительная запись. 30-31 октября с 11:00 до 19:00