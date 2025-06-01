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Фест-ашка

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
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Про событие

Первый день лета — день абсолютной свободы и безмятежности. Четыре молодые группы предлагают тебе войти в эти три месяца тепла и приключений вместе с ними. Будет весело, жарко, панково, романтично и пьяно! Лучшее начало лета представить сложно, ведь с тобой: Улица Солнечная — романтика, теплота, свобода и рок. Глия — нойз-джаз-гиперпоп-шугейз фром Подольск. Аура Текстур — альтернативный инди-фолко-гранж. Черновик — молодость и поп-панк.

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