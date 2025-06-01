Первый день лета — день абсолютной свободы и безмятежности. Четыре молодые группы предлагают тебе войти в эти три месяца тепла и приключений вместе с ними. Будет весело, жарко, панково, романтично и пьяно! Лучшее начало лета представить сложно, ведь с тобой: Улица Солнечная — романтика, теплота, свобода и рок. Глия — нойз-джаз-гиперпоп-шугейз фром Подольск. Аура Текстур — альтернативный инди-фолко-гранж. Черновик — молодость и поп-панк.