Лекция посвящена фэшн-авангарду как форме художественного мышления на стыке эстетического эксперимента, критики традиций и поиска новых способов репрезентации тела. Рассмотришь ключевые архетипы авангардной моды XX–XXI веков через призму творчества Эльзы Скиапарелли, Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Александра Маккуина и других новаторов. На примере сюрреализма, конструктивизма, деконструкции и концептуального искусства проследишь трансформацию формы, материала и идентичности, а также диалог моды с архитектурой, перформансом и философией. Лектор Илья Волков — историк искусств, специалист искусства и моды XX века, лектор нескольких онлайн-школ, преподаватель ОЦ «Взлет» при Гимназии Е.М. Примакова, автор циклов лекций о моде и живописи, куратор частных живописных собраний.