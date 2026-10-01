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Фэшн-авангард: мода, тело и художественный эксперимент

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция посвящена фэшн-авангарду как форме художественного мышления на стыке эстетического эксперимента, критики традиций и поиска новых способов репрезентации тела. Рассмотришь ключевые архетипы авангардной моды XX–XXI веков через призму творчества Эльзы Скиапарелли, Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Александра Маккуина и других новаторов. На примере сюрреализма, конструктивизма, деконструкции и концептуального искусства проследишь трансформацию формы, материала и идентичности, а также диалог моды с архитектурой, перформансом и философией. Лектор Илья Волков — историк искусств, специалист искусства и моды XX века, лектор нескольких онлайн-школ, преподаватель ОЦ «Взлет» при Гимназии Е.М. Примакова, автор циклов лекций о моде и живописи, куратор частных живописных собраний.

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