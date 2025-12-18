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Фео (Психея)

16 тонн Арбат
ул. Арбат, 28, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Бардкор-программа от Дмитрия «Фео» Порубова, в которой он исполняет песни собственного сочинения из обширного репертуара группы «Психея». Редкие песни и суперхиты со всех альбомов, композиции проектов «Штыкнож» и «Феодок», а также неожиданные каверы на классику отечественного и зарубежного рок-н-панка! Гитара и вокал, мелодия и слова, артист, слушатель и магия, возникающая между ними! Общение с залом, юмор Фео и даже ответы на вопросы добавят особые краски в палитру концерта. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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