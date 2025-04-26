Этот проект переосмысляет устоявшийся образ «роковой женщины» и вкладывает в него новые смыслы современности. Теперь вместо фатального обаяния — честное и дерзкое самовыражение. В лайнапе: BOBBLE T / D3VL3T / HORNY / META SISTER / PARTYDEVOTEE / SHETOOKMYCANDIES Sukeban Rising — японские девчонки-гангстеры 70-х, объединившиеся в жёсткие, стильные банды против норматива и мужской доминации. Организаторки вечеринки берут этот образ как метафору женского единства, радикального самовыражения и дерзкой независимости. Художницы и музыкантки этого комьюнити ломают стереотипы, преображают правила в новые эстетики, задают неудобные вопросы обществу и двигают культуру вперёд. В этот вечер выступят артистки, которые работают на стыке жанров, срывают шаблоны и звучат остро. У каждой — свой бэкграунд, стиль и голос, но объединяет их одно — независимость и внутренняя сила, которую невозможно подделать.