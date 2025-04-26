ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Femme Fatale: Sukeban Rising

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Этот проект переосмысляет устоявшийся образ «роковой женщины» и вкладывает в него новые смыслы современности. Теперь вместо фатального обаяния — честное и дерзкое самовыражение. В лайнапе: BOBBLE T / D3VL3T / HORNY / META SISTER / PARTYDEVOTEE / SHETOOKMYCANDIES Sukeban Rising — японские девчонки-гангстеры 70-х, объединившиеся в жёсткие, стильные банды против норматива и мужской доминации. Организаторки вечеринки берут этот образ как метафору женского единства, радикального самовыражения и дерзкой независимости. Художницы и музыкантки этого комьюнити ломают стереотипы, преображают правила в новые эстетики, задают неудобные вопросы обществу и двигают культуру вперёд. В этот вечер выступят артистки, которые работают на стыке жанров, срывают шаблоны и звучат остро. У каждой — свой бэкграунд, стиль и голос, но объединяет их одно — независимость и внутренняя сила, которую невозможно подделать.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста