ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Судебная психиатрия в России и США

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь, что такое судебная психиатрия, чем занимаются судебные психиатры, и почему от их решения зависит человеческая судьба. Разберёшь на реальных примерах, как переплетаются болезнь и закон, и почему понятия вменяемости и дееспособности оказываются порой такими противоречивыми. Чтобы оценить всю неоднозначность этой области, заглянешь по обе стороны океана и сравнишь, как устанавливаются в судах России и США границы свободы воли, отделяющие больного от преступника. Лектор: Феликс Кашапов — врач судебно-психиатрический эксперт, психиатр, нарколог. 15-летний практический опыт включает психиатрическую бригаду скорой помощи, больницы, реабилитационные центры, тюрьмы и другие места, в ХХ веке привлекавшие Мишеля Фуко, а в ХХI — любителей трукрайма.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста