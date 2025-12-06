На лекции ты узнаешь, что такое судебная психиатрия, чем занимаются судебные психиатры, и почему от их решения зависит человеческая судьба. Разберёшь на реальных примерах, как переплетаются болезнь и закон, и почему понятия вменяемости и дееспособности оказываются порой такими противоречивыми. Чтобы оценить всю неоднозначность этой области, заглянешь по обе стороны океана и сравнишь, как устанавливаются в судах России и США границы свободы воли, отделяющие больного от преступника. Лектор: Феликс Кашапов — врач судебно-психиатрический эксперт, психиатр, нарколог. 15-летний практический опыт включает психиатрическую бригаду скорой помощи, больницы, реабилитационные центры, тюрьмы и другие места, в ХХ веке привлекавшие Мишеля Фуко, а в ХХI — любителей трукрайма.