Феер фест
ул. Новорязанская д.23, с.1
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от 2500₽ до 7500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Новый формат и новая локация — крыша Депо с панорамным видом на Москву. Это пространство, где музыка, город и летняя атмосфера собирается в одно цельное событие. В этот день на одной сцене : Бойко, Санчез, Фонарёв — легенды российской электронной сцены. Диджеи Феер Акоп • Д-Р Хаммер • МаксМини • Васинн • Меськина • Сирин Изысканная атмосфера, сильный саунд и летнее настроение и показ мод от крутых «Стаски шоу».
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