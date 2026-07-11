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Феер фест

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23, с.1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Новый формат и новая локация — крыша Депо с панорамным видом на Москву. Это пространство, где музыка, город и летняя атмосфера собирается в одно цельное событие. В этот день на одной сцене : Бойко, Санчез, Фонарёв — легенды российской электронной сцены. Диджеи Феер Акоп • Д-Р Хаммер • МаксМини • Васинн • Меськина • Сирин Изысканная атмосфера, сильный саунд и летнее настроение и показ мод от крутых «Стаски шоу».

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