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Фаза

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Фазы звука сменяют друг друга, и эта ночь запустит новую. Из полной тишины родится первая вибрация. Ты станешь свидетелем того, как она проживёт полный цикл — движение, рост, мутацию и, встретив рассвет, снова растворится в тишине. Bel Fort, Dawn Razor, Nick CHP, Raciya Bagdad и Rayme — пять живых разумов, пять автономных сетапов, одна непрерывная импровизация в формате face2face. Без черновиков, подготовок и жанровых границ: каждый от себя, все вместе — в едином звуковом потоке, где ни одной секунды не повторится.

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