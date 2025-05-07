Фазы звука сменяют друг друга, и эта ночь запустит новую. Из полной тишины родится первая вибрация. Ты станешь свидетелем того, как она проживёт полный цикл — движение, рост, мутацию и, встретив рассвет, снова растворится в тишине. Bel Fort, Dawn Razor, Nick CHP, Raciya Bagdad и Rayme — пять живых разумов, пять автономных сетапов, одна непрерывная импровизация в формате face2face. Без черновиков, подготовок и жанровых границ: каждый от себя, все вместе — в едином звуковом потоке, где ни одной секунды не повторится.