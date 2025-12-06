Бумеры, зумеры, миллениалы, поколение альфа. Какими людей сделало время, когда они росли, социализировались и узнавали мир? Почему молодежь всегда кажется непонятной тем, кто старше, и можно ли её все-таки понять? И какое поколение можно назвать самым странным за всю историю? Ответы — в новой лекции Александра Файба.