Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, и страной фактически руководит её близкая подруга леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет её работать на кухне. Но вскоре новенькая удачно находит лекарство для больной подагрой королевы, тогда Сара решает сделать её своей служанкой. Для Эбигейл это — шанс вернуться к своим аристократическим корням, и лучше не вставать у неё на пути. Двери на киносеанс открываются в 19:30. Начало в 20:00.