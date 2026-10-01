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Фавн

Иммерсивный театр Особняк Дашков
Дашков переулок, 5

Начало:

Завершение:

от 20000₽ до 40000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Моноспектакль Артура Астмана. Артур проводит параллели между этапами жизни Нижинского и своими: от беспощадной системы советского балетного образования до работы танцовщиком стриптиза и реалити-шоу в Израиле. Во время спектакля он исполнит знаменитый фрагмент из балета «Послеполуденный отдых фавна». По мере того как послеполуденное время фавна сменяется вечером, зрители вместе с артистом возвращаются к теням, соблазнам и воспоминаниям прошлого. Не всё, что произойдёт в этот вечер, будет раскрыто заранее: о некоторых деталях ты узнаешь, только оказавшись внутри спектакля. Вечер начнётся в Ibsen-баре с напитка, посвященного миру Фавна. После спектакля — ещё один специальный коктейль, гастрономическое угощение и эксклюзивный диджей-сет Мигеля.

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