Бранч, на котором разберёшься в насущных вопросах мира моды вместе со стилистом. Оригинальные подходы, экстравагантные решения, яркие коллаборации – на что идут бренды, чтобы сохранить репутацию. Почему некоторые бренды одежды запускают линии косметики, а другие открывают рестораны? Зачем почти все успешные бренды запустили детские линии одежды? Каждый бренд на определённом этапе развития должен решить как ему получить новых клиентов и повысить узнаваемость. Решения могут быть стандартными и нестандартными. На лекции поговоришь именно про нестандартные решения и начнёшь с того, какие они бывают. Узнаешь, что такое диффузные линии, поговоришь про оригинальный подход к новым рынкам, поймёшь как связаны спорт и мода, и почему модные бренды хотят быть причастными к крупным спортивным мероприятиям, рассмотришь примеры экстравагантных решений для сохранения имиджа и репутации, проанализируешь яркие коллаборации прошлых лет и коснёшься эко темы. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.