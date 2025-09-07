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Fashion-бранч «В погоне за клиентом. Необычные решения модных домов»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Бранч, на котором разберёшься в насущных вопросах мира моды вместе со стилистом. Оригинальные подходы, экстравагантные решения, яркие коллаборации – на что идут бренды, чтобы сохранить репутацию. Почему некоторые бренды одежды запускают линии косметики, а другие открывают рестораны? Зачем почти все успешные бренды запустили детские линии одежды? Каждый бренд на определённом этапе развития должен решить как ему получить новых клиентов и повысить узнаваемость. Решения могут быть стандартными и нестандартными. На лекции поговоришь именно про нестандартные решения и начнёшь с того, какие они бывают. Узнаешь, что такое диффузные линии, поговоришь про оригинальный подход к новым рынкам, поймёшь как связаны спорт и мода, и почему модные бренды хотят быть причастными к крупным спортивным мероприятиям, рассмотришь примеры экстравагантных решений для сохранения имиджа и репутации, проанализируешь яркие коллаборации прошлых лет и коснёшься эко темы. В стоимость билета включен 1 welcome drink и фуршетный стол.

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