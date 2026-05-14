На настоящей выставке представят работы трёх авторов — виртуозно владеющих и добровольно служащих данным материалом, применяя разнообразные техники. С чем ассоциируются фарфор и бумага? С белым цветом, чистотой, хрупкостью, лёгкостью, невинностью и свадебной церемонией, накрахмаленной тканью и сорочками, затем на ум приходят снег, снежинки и кружева; пух, перья птиц и хлопок…такой богатый визуальный ряд в виде разнообразных красивых образов, где царит Белый Цвет. И, конечно, фарфор и бумага являются одними из самых тончайших и изысканных материалов для творчества, позволяющие воплощать и являть любые фантазии художников. Татьяна Бригадирова — художник-керамист, создающий произведения из ценного белоснежного фарфора-бисквита, среди которых панно, плакеты, скульптура, изысканные предметы для украшения дома и стола. Татьяна считает белый цвет своим талисманом, источником вдохновения, цветом жизни и женственности. Произведения автора, часто, представляют собой монохромные рельефные композиции, абстрактные и фигуративные. напоминающие об эпохе Модерна, где плавные линии растительных орнаментов и женских силуэтов воспевали гармонию и красоту природы и женского тела. Прекрасным дополнением к произведениям Татьяны Бригадировой является графика Аллы Колпаковой и офорты Дениса Мациевского. Об этих авторах можно сказать как о художниках, пленённых красотой мира, полного романтики и загадок. Художники создают фантастические картины, наполненные символами на тему невозможных пространств и фигур, волшебных садов, сказочных замков с сюжетами из своих снов и грез, используя бумагу как основу в технике акварель, тушь, гуашь, монотипия, офорт и др.