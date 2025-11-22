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Фестивали
Про событие
Ежегодный праздник для тысяч фанатов аниме, комиксов, видеоигр, k-pop, азиатской культуры, косплея и сотен других фандомов. Горячие премьеры, любимые исполнители, встречи с селебами и инфлюенсерами заряжают эмоциями на 999,9%. Приходи на лучшие выходные года. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/vkfandomfest
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