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Фандом Фест

Main Stage, Шарикоподшипниковская улица, 13с33

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Завершение:

от 2250₽ до 9500₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Ежегодный праздник для тысяч фанатов аниме, комиксов, видеоигр, k-pop, азиатской культуры, косплея и сотен других фандомов. Горячие премьеры, любимые исполнители, встречи с селебами и инфлюенсерами заряжают эмоциями на 999,9%. Приходи на лучшие выходные года. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/vkfandomfest

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