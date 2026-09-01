Фестиваль «Фан Станция» возвращается, чтобы превратить московскую площадку в портал в миры эпического фэнтези и средневековья. Фестиваль занимает уже 3800 м., объединяя настольные игры, НРИ, косплей, тематические зоны, блогеров и масштабный маркет в одном живом пространстве. Главная идея фестиваля остаётся неизменной — соединить разные увлечения в одном насыщенном пространстве. Сюда можно прийти за любимым хобби и неожиданно открыть для себя новое: попробовать настольные новинки, впервые сесть за НРИ, заглянуть на косплей-дефиле, встретить любимых гостей, пройти квест по территории или просто провести выходные в сильной, праздничной атмосфере. Тематика этой осени вдохновлена величайшими сагами: «Властелин Колец», «Игра Престолов», «Ведьмак» и эстетика классического средневековья. Поэтому на площадке тебя ждут атмосферные фотозоны, рыцарская и магическая атрибутика, тематические активности и особое настроение эпических приключений, ради которого хочется остаться здесь надолго.