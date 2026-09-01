ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фан Станция

Академия спорта «Динамо», улица Юрия Никулина, 3

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 7990₽
Возраст 0+
Игры
Фестивали

Про событие

Фестиваль «Фан Станция» возвращается, чтобы превратить московскую площадку в портал в миры эпического фэнтези и средневековья. Фестиваль занимает уже 3800 м., объединяя настольные игры, НРИ, косплей, тематические зоны, блогеров и масштабный маркет в одном живом пространстве. Главная идея фестиваля остаётся неизменной — соединить разные увлечения в одном насыщенном пространстве. Сюда можно прийти за любимым хобби и неожиданно открыть для себя новое: попробовать настольные новинки, впервые сесть за НРИ, заглянуть на косплей-дефиле, встретить любимых гостей, пройти квест по территории или просто провести выходные в сильной, праздничной атмосфере. Тематика этой осени вдохновлена величайшими сагами: «Властелин Колец», «Игра Престолов», «Ведьмак» и эстетика классического средневековья. Поэтому на площадке тебя ждут атмосферные фотозоны, рыцарская и магическая атрибутика, тематические активности и особое настроение эпических приключений, ради которого хочется остаться здесь надолго.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста