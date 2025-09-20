Возраст 6+
Выставки
Про событие
Кураторская экскурсию по выставке, посвященной фабрикам-кухням и идеям нового быта 1920-30-х годов. Тебя ждет знакомство с историей развития общественного питания в эпоху авангарда и с историей места, ставшего колыбелью отечественной авиации. Среди экспонатов – коллекция брендированной посуды Нарпита, макеты фабрик-кухонь, аудиоплакаты и др. Участие бесплатное по регистрации.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи