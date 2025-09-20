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Фабрика-кухня – мечта о будущем!

1-й Боткинский проезд, 7с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Кураторская экскурсию по выставке, посвященной фабрикам-кухням и идеям нового быта 1920-30-х годов. Тебя ждет знакомство с историей развития общественного питания в эпоху авангарда и с историей места, ставшего колыбелью отечественной авиации. Среди экспонатов – коллекция брендированной посуды Нарпита, макеты фабрик-кухонь, аудиоплакаты и др. Участие бесплатное по регистрации.

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