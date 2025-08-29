Av-лайвы, объединяющие любимцев модных медиа-арт фестивалей, институциональных междисциплинарных художников и шумовой андерграунд. На всю ночь сцены лахесиса станут: HARD — пристанище тяжелых дроунов и powerelectronics, экспериментального дребезжащего до визга техно и сломанных нойзовых ритмов. LIGHT — мистическое гнездо неуловимого эмбиента из генеративных структур и полевых записей, экспериментов с фольклорными материалами, голосом и перформансов. Обе сцены сопровождаются генеративной графикой, сплетающейся с звуком в неразделимый поток, составляя единое произведение. Саунд в эту ночь предоставят: hajime kojiro dukkha vasiliy konkret marusya nesterova kotozilla nadya xyxu keuppia shrieking ashes batsqueak leir viktor kertanov katya rekk alexander vasilenko performance «//м» sverhnovaya supernova adelheid koly prya вредитель