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f12

Бар Лахесис, Чистопрудный бул., 25

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от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты

Про событие

Av-лайвы, объединяющие любимцев модных медиа-арт фестивалей, институциональных междисциплинарных художников и шумовой андерграунд. На всю ночь сцены лахесиса станут: HARD — пристанище тяжелых дроунов и powerelectronics, экспериментального дребезжащего до визга техно и сломанных нойзовых ритмов. LIGHT — мистическое гнездо неуловимого эмбиента из генеративных структур и полевых записей, экспериментов с фольклорными материалами, голосом и перформансов. Обе сцены сопровождаются генеративной графикой, сплетающейся с звуком в неразделимый поток, составляя единое произведение. Саунд в эту ночь предоставят: hajime kojiro dukkha vasiliy konkret marusya nesterova kotozilla nadya xyxu keuppia shrieking ashes batsqueak leir viktor kertanov katya rekk alexander vasilenko performance «//м» sverhnovaya supernova adelheid koly prya вредитель

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