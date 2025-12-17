ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Еврейская свадьба: традиции, ритуалы, символы

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция посвящена еврейскому свадебному обряду и его особенностям в разных еврейских общинах. Несмотря на общую основу, свадебные традиции существенно различаются у отдельных групп, и эти различия делают еврейскую свадьбу удивительно многогранной. Ты подробно рассмотришь все этапы свадебного пути: от сватовства и подготовки к торжеству до самого обряда под хупой, свадебного пира и первых недель после свадьбы. Увидишь яркие этнографические детали, характерные для разных субэтнических групп, и при этом выделишь элементы, которые остаются неизменной частью любой еврейской свадьбы. Также на лекции ты обсудишь: – что содержится в брачном договоре (ктубе), который подписывается в день свадьбы; – какими подарками традиционно обменивались жених и невеста; – в какие дни года запрещено вступать в брак; – почему еврейская невеста обязательно покрывает голову фатой. Лектор — Светлана Амосова, антрополог, этнолог, специалист по еврейскому фольклору и этнографии, младший научный сотрудник института славяноведения РАН. Директор исследовательского отдела в Еврейском музее и центре толерантности. Мероприятие входит в публичную программу к выставке «Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времён».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста