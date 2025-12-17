Лекция посвящена еврейскому свадебному обряду и его особенностям в разных еврейских общинах. Несмотря на общую основу, свадебные традиции существенно различаются у отдельных групп, и эти различия делают еврейскую свадьбу удивительно многогранной. Ты подробно рассмотришь все этапы свадебного пути: от сватовства и подготовки к торжеству до самого обряда под хупой, свадебного пира и первых недель после свадьбы. Увидишь яркие этнографические детали, характерные для разных субэтнических групп, и при этом выделишь элементы, которые остаются неизменной частью любой еврейской свадьбы. Также на лекции ты обсудишь: – что содержится в брачном договоре (ктубе), который подписывается в день свадьбы; – какими подарками традиционно обменивались жених и невеста; – в какие дни года запрещено вступать в брак; – почему еврейская невеста обязательно покрывает голову фатой. Лектор — Светлана Амосова, антрополог, этнолог, специалист по еврейскому фольклору и этнографии, младший научный сотрудник института славяноведения РАН. Директор исследовательского отдела в Еврейском музее и центре толерантности. Мероприятие входит в публичную программу к выставке «Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времён».