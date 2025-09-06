Мультижанровый фестиваль тяжелой музыки и возвращение на сцену парней Hurt in lane по случаю своего 10-летнего юбилея. При поддержке: – Скверная Участь – Москва/Химки; молодые бандитос с речитативом и вайбом Hurt in Lane и это неспроста; – Nkvde – Воркута; битдаун из бескрайних льдов; – Nordside – Выборг; беспредел? Это западло! – Distortion – Москва; агрессивный экспериментальный битдаун. Что ты знаешь о ненависти? – Dead Crowd – Питер; мощнейшее трио из сердца хардкор-культуры северной столицы.