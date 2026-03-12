Будут говорить о спектаклях по «Евгению Онегину», судьбе романа и любимых блюдах Пушкина, адаптированных под здоровое питание. С этим романом знакомы все, но далеко не каждый возвращается к нему во взрослом возрасте. На ужине ты узнаешь, почему Александр Пушкин писал этот небольшой роман восемь лет, какие важные отрывки так и остались в черновиках, как изменился автор во время работы над «Евгением Онегиным», а вместе с ним – и судьбы его героев. Также обсудят, что о произведении говорили современники писателя и кто стал прототипами действующих лиц. На ужине ты получишь список московских спектаклей, которые обязательно стоит увидеть, поймёшь, почему этот роман сложен для постановок, и узнаешь о его сценической судьбе. Обсудишь с другими участниками личные впечатления от романа, попытаешься понять, почему герои вели себя именно так, а не иначе, пофантазируешь об альтернативных сценариях развития событий и подумаешь о том, чем роман может помочь нам сегодня. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», выпускница театроведческого факультета ГИТИСа и первый главный редактор «Театрального журнала». Меню ужина составлено из блюд, которые упоминаются в романе, а также входят в список любимых блюд Пушкина. Блюда будут адаптированы к принципам правильного питания под руководством Олэны Панчук – коуча по здоровью, нутрициолога и автора мастер-классов по полноценному питанию для детей и взрослых. Меню ужина, которым могли бы накормить Ларины: – Свекольный блин со слабосолёным лососем и тофу – Кролик или щучьи котлеты в сливочном соусе с гарниром из овощей – Яблочный пирог Вульфов – Шампанское – Компот из брусники – Чай