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Евгений Онегин, Ей-богу, сцена из романа

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 1700₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли

Про событие

Музыкально-поэтические чтения. Елена Морозова — одна из ведущих актрис Электротеатра Станиславский — в этой работе выступает автором и исполнителем. Этот перформанс – нечто большее, чем стандартные поэтические чтения, но при этом его нельзя назвать моноспектаклем, так как постановочные решения практически отсутствуют и главенствующая роль отведена словам. Вооружившись пушкинским «Евгением Онегиным» и музыкальным коллажем, Елена создает импровизацию, ни на минуту не отходя от классического текста, оставаясь точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Она жонглирует речевыми техниками и смыслами, читает пушкинский текст за всех героев, временами переходя на хипхоп и рэп. Легкость и блеск ее игры оттенены пространством — лестницей театра, окнами, выходящими на Тверскую — ту самую, по которой Татьяна Ларина въезжала в Москву. Режиссер: Елена Морозова.

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