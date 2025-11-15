Музыкально-поэтические чтения. Елена Морозова — одна из ведущих актрис Электротеатра Станиславский — в этой работе выступает автором и исполнителем. Этот перформанс – нечто большее, чем стандартные поэтические чтения, но при этом его нельзя назвать моноспектаклем, так как постановочные решения практически отсутствуют и главенствующая роль отведена словам. Вооружившись пушкинским «Евгением Онегиным» и музыкальным коллажем, Елена создает импровизацию, ни на минуту не отходя от классического текста, оставаясь точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Она жонглирует речевыми техниками и смыслами, читает пушкинский текст за всех героев, временами переходя на хипхоп и рэп. Легкость и блеск ее игры оттенены пространством — лестницей театра, окнами, выходящими на Тверскую — ту самую, по которой Татьяна Ларина въезжала в Москву. Режиссер: Елена Морозова.