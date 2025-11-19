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Цена ошибки: космические катастрофы

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Знаешь ли ты, что на сегодняшний день в ходе космических миссий и связанных с ними операций произошло множество различных катастроф? Это и неудачные запуски ракет-носителей, и аварии автоматических межпланетных станций, и неудачно спланированные миссии. Приходи на лекцию, и узнаешь ещё больше о самых необычных случаях провалов космических миссий и их причинах. Лектор: Евгений Чурсин. Инженер-конструктор бортовой электроники космических аппаратов, популяризатор авиации и космонавтики, эксперт по продвижению российской технической науки в зарубежных странах, лектор движения «Проекты Дробышевского».

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