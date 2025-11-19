Возраст 6+
Про событие
Знаешь ли ты, что на сегодняшний день в ходе космических миссий и связанных с ними операций произошло множество различных катастроф? Это и неудачные запуски ракет-носителей, и аварии автоматических межпланетных станций, и неудачно спланированные миссии. Приходи на лекцию, и узнаешь ещё больше о самых необычных случаях провалов космических миссий и их причинах. Лектор: Евгений Чурсин. Инженер-конструктор бортовой электроники космических аппаратов, популяризатор авиации и космонавтики, эксперт по продвижению российской технической науки в зарубежных странах, лектор движения «Проекты Дробышевского».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи