Знаешь ли ты, что на сегодняшний день в ходе космических миссий и связанных с ними операций произошло множество различных катастроф? Это и неудачные запуски ракет-носителей, и аварии автоматических межпланетных станций, и неудачно спланированные миссии. Приходи на лекцию, и узнаешь ещё больше о самых необычных случаях провалов космических миссий и их причинах. Лектор: Евгений Чурсин. Инженер-конструктор бортовой электроники космических аппаратов, популяризатор авиации и космонавтики, эксперт по продвижению российской технической науки в зарубежных странах, лектор движения «Проекты Дробышевского».