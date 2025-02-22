ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Евгенич это по-мужски! 2 round

Евгенич
ул. Арбат, 6/2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Евгенич открывает серию сосисочных вечеринок на все выходные! Угощайся сосиской в тесте и шотом настойки на входе. Пой под гитару шлягеры и танцуй с кавер группой. - Сосисочный "велком дринк" - Гитарные шлягеры - Кавер группа - Лучшие настойки столицы

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста