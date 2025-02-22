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Евгенич открывает серию сосисочных вечеринок на все выходные! Угощайся сосиской в тесте и шотом настойки на входе. Пой под гитару шлягеры и танцуй с кавер группой. - Сосисочный "велком дринк" - Гитарные шлягеры - Кавер группа - Лучшие настойки столицы
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