Забытый герой — то ли неврастеник, то ли романтик, ждет гостей. К нему не заходили с 1980-х. В воображении он проживает череду простых бытовых положений: вот он идет в магазин, вот покупает кофе, вот ссорится с девушкой, а вот его бьют хулиганы. Он пытается найти новый подход к каждой ситуации, но всякий раз сбивается на шаблон.