Это не я
ул. Казакова 8, стр. 3
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от 3500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Экстремальная психологическая клоунада о советском герое-неврастенике. Забытый герой — то ли и правда неврастеник, то ли романтик, ждет гостей. К нему не заходили с 1980-х. В воображении он проживает череду простых бытовых положений: вот он идет в магазин, вот покупает кофе, вот ссорится с девушкой, а вот его бьют хулиганы. Он пытается найти новый подход к каждой ситуации, но всякий раз сбивается на шаблон.
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