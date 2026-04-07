Лекция, на которой разберут мифы о Рене Магритте и ты сможешь узнать, почему его мир — это не сон, а выверенный ребус. Будут искать ответы на главные вопросы: — Почему Магритт был «не сюрреалистом»? Пока Дали погружался в глубины подсознания, а Эрнст вступал в диалог с хаосом, Магритт оставался на холодной кухне разума. Он не рисовал сны — он взламывал логику яви. —Почему он был «однолюбом» и как это влияло на его искусство? За всеми загадочными женщинами на его картинах — одно лицо. Его муза и жена Жоржетта Бергер была его единственной любовью, опорой и моделью. Их история — редкий пример абсолютной верности в богемной среде. Ты увидишь, как эта стабильность в личной жизни контрастировала с интеллектуальными бурями в его творчестве. — Зачем его картинам такие названия? «Вероломство образов», «Сын человеческий», «Удел человеческий» — названия Магритта не описывают сюжет, а создают новое измерение смысла. Он играл со словами как с образами, превращая название в ключ или, наоборот, в дополнительный замок для понимания. Расшифруют его словесные головоломки. — Как картины Магритта стали языком кино? Узнаваемые образы Магритта — яблоко, закрывающее лицо, люди-тени, парящие глыбы — стали визуальным алфавитом для режиссёров. Проследишь прямую связь от его полотен до загадок Дэвида Линча («Твин Пикс»), стиля Терри Гиллиама, визуальных кодов Кристофера Нолана («Начало») и эстетики целой эпохи — от фильмов-нуар до современных триллеров. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.