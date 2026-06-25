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Это мой стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

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700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Надоели классические стендап концерты? Устал делать вид, что тебе смешно на выступлениях непонятных комиков? Тогда комедийное шоу — то, что тебе нужно. Здесь нет типичных стендап монологов и унылых рассуждений о жизни. Здесь героем вечера можете стать именно ты. Комики общаются с гостями в зале, а самых интересных гостей приглашают на сцену поучаствовать в комедийном формате. Лёгкое интервью с небанальными вопросами и вуаля. 3 опытных комика подготовят по одному стендап монологу от лица гостя, а после музыкальный комик Борис Зелигер подарит тебе песню про жизнь героя.

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