Работы Кирилла Лебедева — это постоянный и настойчивый социальный эксперимент. Кажется, что придуманные им надписи и фразы способны стать лучшим текстом к его выставке. Вот как он объясняет название нового проекта: «Симпатии к слову «другое» у меня очень давние. Но не к концепции «другого», а к пунктам в анкетах, где перечисляются готовые варианты и последним идет «другое». С юности ставил в них галочку». Реплика из соцсетей была сперва естественным восклицанием и очень быстро превратилась в мем, однако по-прежнему интересно видеть различия между внешне схожими вещами и явлениями. Сравнение лежит в основе таких непростых умении, как экспертная атрибуция произведения искусства, где художественныи вкус предполагает внимательность к деталям, позволяющую обнаружить в похожих картинах различия. Сказать «Это — другое» может только тот, кто умеет смотреть пытливым глазом и не поверхностным умом.