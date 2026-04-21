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Это дедлайн: зачем нам помнить, что мы умрём?

ЕМЦТ, улица Образцова, 11с1А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Мысль о смерти невыносима, но без неё ничего не работает: ни срочность, ни смысл, ни ценность момента. Интеллектуальная дискуссия о том, как осознание конечности управляет жизнью. На новом табу-токе нейробиолог, философ, психолог и человек, ежедневно говорящий о смерти, разберутся, что знает о ней мозг и психология, что философия, а что тело. И можно ли думать о конце так, чтобы это помогало жить, а не парализовало. Что обсудят? — Что происходит с мозгом, когда он сталкивается с мыслью о собственной смертности? — Почему люди одновременно убегают от этой мысли и не могут без неё существовать? — Как осознание конечности формирует решения, страхи и смыслы? — Что об этом говорит философия сознания — и есть ли у смерти «смысл» за пределами биологии? — Как говорить о смерти так, чтобы это было ресурсом, а не источником тревоги? Спикеры: Ольга Ивашкина — нейробиолог, младший научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова. Антон Кузнецов — философ, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный сотрудник Московского центра исследования сознания, ведущий подкаста «Неискусственный интеллект». Попова Нина, советник директора по внутренним и внешним коммуникациям, руководитель отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Анна Макарчук — психолог, кандидат психологических наук, директор Центра толерантности Еврейского музея, эксперт в области когнитивных искажений.

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