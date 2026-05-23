Это база 2026
Самокатная улица, 4с11
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от 2800₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Родной район, первые тёплые деньки, братство плеча, начало всех начал и традиционный летний старт В программе большие и очень большие имена, дневная сцена с концертами во дворе, две большие ночные сцены со звёздами диско-клуба, классический скейт-контест. — Yanix — Петар Мартич — DJ Stonik1917 — Anikv — Кассета — Archanga — Виа «Мужчины» — Размаха — Weeka — Wuna — Biicla — Errortica — Police in Paris — Daily Slime — Mashkov — Xtreme — Wasta
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