Родной район, первые тёплые деньки, братство плеча, начало всех начал и традиционный летний старт В программе большие и очень большие имена, дневная сцена с концертами во дворе, две большие ночные сцены со звёздами диско-клуба, классический скейт-контест. — Yanix — Петар Мартич — DJ Stonik1917 — Anikv — Кассета — Archanga — Виа «Мужчины» — Размаха — Weeka — Wuna — Biicla — Errortica — Police in Paris — Daily Slime — Mashkov — Xtreme — Wasta