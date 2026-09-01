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Этническая и духовная музыка «АлконостЪ»

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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Завершение:

2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большая программа этнической музыки народов мира, объединившая разные страны, эпохи и певческие традиции. «АлконостЪ» обращается к традиционной музыке не как к музейному наследию, а как к живому музыкальному языку. В одном концерте встречаются древние распевы и народные песни, лирика и эпика, музыка разных культур, объединенная современным взглядом исполнителей. В программе — народная, духовная и авторская музыка России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Грузии, Греции, Албании, Хорватии и других стран мира. «АлконостЪ» — ансамбль этнической и духовной музыки Поволжской Академии образования и искусств имени святителя Алексия (г. Тольятти). Коллектив ведёт активную творческую и концертную деятельность.

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