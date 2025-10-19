Жизнь на Земле — бесконечный танец рождения, развития, эволюции, смерти и перерождения в иное. Пусть век людской — лишь па существования, ты знаешь: этот танец — импровизация. Приходи на вечер свободного джэма в клуб Невротик. shoegaze / ethereal / noise / ambient / ethnic / psychedelic rock / free jazz / improv Откроет вечер Tafalaria с импровизационным перфомансом на лупере. Подхватят поток ARE YOU INSANE? с лэпстил гитарой 80х годов, Прохват на планете Земля с ритмами ханга и джембе и Loochnapovorote с плёночным эмбиентом. После завершения основной программы гости джэма могут присоединиться к звучанию на сцене со своими инструментами в культурном порядке живой договорённости. Также приветствуются импровизационные практики среди зрителей в зале.