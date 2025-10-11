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  1. Москва
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Эстетика отвратительного

Открытое пространство, Плетешковский переулок, 8с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Лекция по эстетике в живописи. Ты погрузишься в мир эстетики и узнаешь, как она проявляется в мировой живописи. Рассмотришь произведения, которые когда-то вызывали отвращение, и попробуешь разобраться, почему они могут показаться проблематичными для современного зрителя. Вход бесплатный, но можно будет перевести донат в пользу пространства.. Организатор просит не опаздывать :)

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