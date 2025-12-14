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Владимир Сурдин. Есть ли жизнь на Венере и подобных ей экзопланетах?

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Земля, Венера и Марс — родственники, но не близнецы. Земля — живая планета, на Марсе жизнь возможна, а что мы знаем о Венере? На её поверхности адская жара: там плавятся олово и свинец. Роботы-первопроходцы погибали, исследуя Венеру. Какие тут могут быть разговоры о жизни? Оказывается — могут! Выяснилось, что объём пространства, пригодного для жизни, на Венере больше, чем на Земле. Есть намёки на признаки венерианской жизни. Венера — уникальная модель для развития методов изучения землеподобных экзопланет. Кто рассказывает? Владимир Сурдин. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

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