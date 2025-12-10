Тебя ждут винно-невинные диалоги об Итальянских домах моды в арт-ресторане знаменитой высотки на Котельнической. Исследуешь уникальное сочетание вина и моды, обращая внимание на такие аспекты, как: — элегантность модных домов с традициями: взаимодействие знаменитых брендов с локальными винодельнями. — Дом GUCCI. Аромат кожи и дорогих аксессуаров или в мир моды Верхом на коне. — PRADA. Интеллектуальная роскошь с дорожным чемоданом в руках. Мода со взглядом на политику. — Versace. Чувственность цвета и фактуры, жар юга Италии, родом из античной греческой мифологии. — Armani. элегантный нюд, джерси, кашемир и Ричард Гир. Лектор Елена Гончар — эксперт в области авторского дизайна и кастомных аксессуаров. Бывшая владелица магазина кукол на Etsy, сотрудничала с продюсерами Первого канала, Славой Полуниным и Нестором Карбонеллом. Программа мероприятия: — Введение в тему: Вино и мода – пересечения и влияние. — Анализ винных ароматов и их связь с модными текстурами. — Примеры известных итальянских брендов и их вдохновение. — Открытая дискуссия: вопросы и мнения участников. И, конечно, всё это — под сопровождение специально подобранных образцов вин. Атмосфера высотки, искусство и вино — хорошее сочетание для новых впечатлений.