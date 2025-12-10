ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Если бы бренды были винами: лекция-дегустация

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВ

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждут винно-невинные диалоги об Итальянских домах моды в арт-ресторане знаменитой высотки на Котельнической. Исследуешь уникальное сочетание вина и моды, обращая внимание на такие аспекты, как: — элегантность модных домов с традициями: взаимодействие знаменитых брендов с локальными винодельнями. — Дом GUCCI. Аромат кожи и дорогих аксессуаров или в мир моды Верхом на коне. — PRADA. Интеллектуальная роскошь с дорожным чемоданом в руках. Мода со взглядом на политику. — Versace. Чувственность цвета и фактуры, жар юга Италии, родом из античной греческой мифологии. — Armani. элегантный нюд, джерси, кашемир и Ричард Гир. Лектор Елена Гончар — эксперт в области авторского дизайна и кастомных аксессуаров. Бывшая владелица магазина кукол на Etsy, сотрудничала с продюсерами Первого канала, Славой Полуниным и Нестором Карбонеллом. Программа мероприятия: — Введение в тему: Вино и мода – пересечения и влияние. — Анализ винных ароматов и их связь с модными текстурами. — Примеры известных итальянских брендов и их вдохновение. — Открытая дискуссия: вопросы и мнения участников. И, конечно, всё это — под сопровождение специально подобранных образцов вин. Атмосфера высотки, искусство и вино — хорошее сочетание для новых впечатлений.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста