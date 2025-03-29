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Есенин Fest

SMART-библиотека имени Анны Ахматовой, ул. Крылатские холмы, 34

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

Атмосферный фестиваль, посвящённый творчеству Есенина. Тебя ждёт: — презентация графического романа «Есенин. Письмо матери» художника-графика Аскольда Акишина и писателя Александра Кондратьева, — моноспектакль «Письмо женщине» в исполнении актрисы театра и кино Елены Морозовой, — спектакль Театра на Холмах «Иль ты приснилась мне», — лекция историка архитектуры Дениса Ромодина «Москва эпохи модерна», — выставка графики Аскольда Акишина «Поэты серебряного века». Требуется регистрация.

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