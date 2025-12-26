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Будешь смотреть фильм «Еретик» (2024г) — психологический хоррор о двух молодых мормонских миссионерках, которые попадают в ловушку к загадочному и циничному мужчине, где их вера подвергается жестоким испытаниям через дискуссии об истории и назначении религии. Им предстоит пройти через запутанный лабиринт сомнений, чтобы выбраться и переосмыслить свои убеждения. Тебя ждут чай, печенья, уют и тёплая компания. Без предварительной записи.
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