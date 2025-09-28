Мисс Крис и группа SкейлЗ изобрели машину времени и открывают портал в прошлое. Эпохальная вечеринка перенесёт тебя в 70-е, где дух свободы ещё никогда не был таким всепроникающим. Новые течения в музыке произвели настоящую революцию, а мода и стиль обрели совершенно другие формы, которые актуальны и по сей день. Тебя ожидает вечеринка, в которой постарались сохранить этот вайб! На протяжении вечера ты сможешь и послушать концерт, и потанцевать под диджея на виниле, и сделать памятные фотографии на плёнку, и всё это – в уникальном пространстве, которое не имеет аналогов во всём мире. Дом винтажной музыки – это и музей ретро-аппаратуры, и кафе, и две сцены, и салон винтажной женской моды, и магазин пластинок. Идеальное место для вечеринки 70-х. За живую музыку отвечает винтажная рок-группа SкейлЗ — эти ребята и выглядят аутентично, и звучат как надо. Они исполнят для тебя лучшие хиты 70-х, во время которых ты сможешь и подпевать, и танцевать, или просто наслаждаться звуком и вайбом за ужином. Ведущая вечера — винтажная дива Мисс Крис! Мисс Крис мастерски создаёт атмосферу различных эпох 20-го века, и на этот раз она предстанет перед тобой в образе зажигательной хиппи-girl. Открытие дверей в 18:00 Начало танцев с DJ MoonFlower в 18:30 Старт шоу в 19:00